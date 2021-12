La mairie de la ville de N’Djamena aménage le stationnement des taxis et bus à côté du gouvernorat

Le maire de la ville de N’Djamena Ali Haroun a lancé ce samedi 4 décembre l’opération d’aménagement du stationnement des taxis et bus à côté du gouvernorat, en face du marché de Dembé.

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, a indiqué que le stationnement est réservé pour le taxi et bus. « J’ai reçu plusieurs fois leurs doléances des syndicats de transporteurs urbains et interurbains que leur espace est occupé par les activités commerciales, le restaurant, le mécanicien, etc. »

Avant de descendre sur le terrain comme le cas d’aujourd’hui, le maire souligne qu’il y a eu plusieurs communiqués pour la libération de cet espace. « Nos services techniques sont descendu sur le terrain pour sensibiliser les gens à plusieurs reprises. Ils ont rencontré le délégué des transporteurs pour leur dire que l’endroit n’est pas fait pour le commerce, ni un garage, ni pour une restauration, il y a deux mois déjà. Ce matin nous sommes venus humblement demander ces commerçants qui occupent l’espace de le libérer».

Aujourd’hui l’opération consiste à dégager ceux qui ont occupé anarchiquement le lieu. Ce qui pourrait faciliter la circulation sur la voie publique. « Il faut que les gens comprennent cela, c’est pour l’intérêt de tous qu’on fait cette opération. Nous sommes en face de l’avenue Charles De gaulle en face du marché, il faut que la circulation soit fluide », insiste-t-il.

« C’est un coup d’envoi en sorte de l’opération que nous allons lancer sur l’ensemble de la ville de N’Djamena. Avec les maires des 10 arrondissements de la capitale. Nous avons mis en place des comités techniques qui vont demander à tous ceux sont qui ont occupé anarchiquement l’espace (des boutiques, kiosques, …) dans les voies publiques de libérer pour que la population puisse marcher librement », informe le maire Ali Haroun.