“La jeunesse tchadienne a de l’audace mais son audace est obstruée par les aînés qui n’aiment pas ce pays”, Abakar Dangaya, président du CNJT

BRÈVE – En ce moment, se déroule dans un hôtel de N’Djamena, la cérémonie d’installation du nouveau bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT). Dans son allocution, le nouveau président Abakar Dangaya a repris l’un des propos du Président Deby “je rêve d’une jeunesse qui ose et qui a de l’audace”, avant de dire que cette jeunesse qui ose et qui a de l’audace est là, présente, dans la salle et elle est aussi partout dans l’ensemble du pays. “Mais dans la plupart des cas, son audace est obstruée par les aînés qui n’aiment pas ce pays”. Dans les heures qui suivent le nouveau bureau sera installé par le ministre de la jeunesse et des sports, Ndonga Mohamed Christian, dont l’allocution est attendue. Développement en cours…

