”La haine est la résultante de la mauvaise gouvernance”, Dr Evariste Ngarlem Toldé

Face à son service de communication, hier, le président de transition, Mahamat Idriss Deby, s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité notamment le dialogue à venir, les conflits entre les populations qui se soldent par des morts, les relations avec la Centrafrique. Décryptage du politologue, Dr. Evariste Ngarlem Toldé.

Le pré-dialogue avec les politico-militaires va débuter le 27 février. Le président de transition a affirmé que personne ne sera mis de côté. Mais, à cinq jours du début de cette rencontre, certains politico-militaires n’ont jusque-là pas clarifié leur position. Votre commentaire.

Le président de l’Union des forces de la résistance (UFR), Timan Erdimi, semble être exclu par le porte-parole du gouvernement de ce pré-dialogue. Voilà une fois de plus des tiraillements, des contradictions et la cacophonie dans l’équipe gouvernementale.

Le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) reste pour le moment le groupe armé le plus important. Et dans ce qui devait avoir lieu le 15 février dernier à Doha (pour préparer le pré-dialogue) sur les cinq mouvements qui devaient se rencontrer, le FACT devait en faire partie. Pour le moment, le FACT n’est pas situé, mais il n’est pas exclu. Cette rencontre n’a pas eu lieu par rapport à l’audio de Timan qui circule et qui fait monter la tension même au sein du gouvernement. Chacun veut faire monter les enchères. On ne peut pas exclure des chefs militaires de ce calibre du dialogue.

Pour le chef de la transition, les conflits entre les populations ont pour causes principales la circulation des armes qui proviennent de la Libye, la manipulation politique, la corruption au niveau du corps judiciaire et le désir de certains de faire échouer la transition. Qu’en dites-vous ?

Non ! il ne faut pas déplacer le débat. D’abord en disant que les armes viennent de la Libye, cela veut dire que le pays ne contrôle pas ses frontières. C’est dire que le dispositif sécuritaire ne rassure personne. Il y a des failles dans le dispositif sécuritaire au niveau de la frontière. Ce qui se passe, cela a commencé bien avant la crise en Libye. La réalité est tout à fait ailleurs, c’est l’administration militaire en ce moment. Les militaires sont maintenant à la tête des administrations un peu partout dans le pays. Et ce sont eux qui distribuent les armes, ce sont eux qui ont des troupeaux qu’ils donnent aux éleveurs et qu’ils arment pour les garder. Et ce sont ceux-là qui sont à l’origine de ces conflits qui opposent la plupart du temps les éleveurs aux agriculteurs.

A Abéché, ce ne sont pas les éleveurs qui ont tiré sur des manifestants, c’est l’armée nationale qui n’existe que de nom qui a tiré sur la population. Ce n’est pas un conflit intercommunautaire.

Mahamat Idriss Deby demande à la population de faire confiance à l’armée. Est-ce possible dans ce contexte de répression des manifestations ?

C’est trop demander pour une armée qui tire sur sa population. Une armée qui utilise l’argent du contribuable pour envoyer des lacrymogènes sur cette dernière, c’est difficile de lui faire confiance. Au Tchad, les gens ont peur des hommes en tenue et ce n’est pas facile qu’ils fassent confiance à l’armée. Et puis, on n’a pas une armée au Tchad. En ce moment précis, on ne peut pas parler d’une armée nationale. C’est une armée clanique, et même familiale. Imaginez-vous le nombre des généraux, plus de la moitié sont issus de la même province. Il faut que l’armée reflète la nation. Il faut que les manifestations soient autorisées et encadrées simplement.

Les réseaux sociaux sont des espaces où sont distillés la haine, croit le président de transition…

La haine répond à un certain nombre de comportement des décideurs politiques. Ceux qui gouvernent le Tchad oublient que les actes qu’ils posent créent des discriminations, des frustrations et humiliations. C’est un sentiment réel que ceux qui les vivent extériorisent. La haine est la résultante d’une mauvaise gouvernance, de la mauvaise répartition des richesses. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont à l’origine de tout cela. C’est la gouvernance qui doit être revue et corrigée.

De passage à Bruxelles, le président du Conseil militaire de transition (CMT) a rencontré le président centrafricain. Il a évoqué des « échanges fructueux ». La crise entre les deux pays est-elle un mauvais souvenir ?

Ce n’est pas possible, c’est le langage diplomatique. Il ne peut pas en être autrement. Vous savez que le Tchad abrite aujourd’hui des opposants centrafricains. Ce n’est un secret pour personne. Tout comme la tentative des opposants armés tchadiens à avoir le soutien de la Centrafrique et de leurs alliés russes. Ce n’est pas possible que du jour au lendemain la situation se décrispe comme par une baguette magique. Je ne crois pas que les relations soient comme il le dit. C’est seulement pour peut-être annoncer un début de rapprochement et essayer de colmater les brèches. Ce n’est pas possible que ces deux pays fassent table rase le temps d’une rencontre ou d’une poignée de main.

Enfin, le chef de l’État assure que le pays est sur la bonne voie. Est-ce vraiment le cas ?

Il ne peut que dire ça. Quelle bonne voie ? Le dialogue ne fait que s’éloigner, et on est déjà à plus de 10 mois de transition. Tout ne peut pas se faire en période de transition. On devrait commencer même par le dialogue. Mais pour un même dialogue, il y a deux structures. Le premier dépend de la primature, le second de la présidence. Et même ça, ça n’augure rien de bon.

On est en train de naviguer à vue. Les retraités continuent par réclamer leurs arriérés, le coût de la vie ne fait qu’augmenter, l’électricité, les voies et moyens de communication ne sont pas comme l’espèrent les citoyens. Quelle bonne voie?