La Fondation Maarif de Turquie commémore la journée de la démocratie et du triomphe du peuple turc

La Fondation Maarif de Turquie au Tchad, a commémoré ce jeudi, 15 juillet 2021, à son siège à N’Djaména, la journée de la démocratie appelée cinquième triomphe du peuple turc.

La célébration de la journée de la démocratie tient à cœur les Turcs. Ceux de la Fondation Maarif du Tchad ne dérogent pas à la règle. Plusieurs ministres Tchadiens ont été conviés à la commémoration de ce ”cinquième triomphe du peuple turc”.

Selon les autorités turques, Il y a cinq ans, des partisans de l’organisation Fetullah Gullen (FETO) qu’elles qualifient de terroristes auraient tenté de renverser le gouvernement par un ”coup d’Etat”.

« Le peuple turc avec une longue tradition démocratique a fait preuve d’une position ferme et digne contre cette odieuse tentative de coup d’Etat et a défendu sa volonté et ses représentants légitimes lors de cette nuit traumatisante », fait savoir le représentant de l’ambassadeur de Turquie au Tchad.

Le bilan de cette tentative de coup d’État est de 251 morts et des milliers de blessés. Ses auteurs ont été traduits en justice sur la base de l’Etat de droit à en croire le représentant de l’ambassadeur de Turquie au Tchad.

Dès lors, toutes les école et centres éducatifs affiliés à FETO dans 42 pays ont été fermés ou repris par les pays concernés.