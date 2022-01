« La famille Acyl dans son ensemble vit sous la menace permanente de mort », collectif d’avocats de la famille

Un collectif d’avocats a animé un point de presse ce vendredi 7 janvier 2022 à la maison des médias pour clarifier les accusations dirigées contre sieurs Ahmat Acyl Khazali et Khoudar Acyl ainsi que le vandalisme du domicile de Khazali.

Le frère de l’ex première dame et ancien ministre a été victime d’une tentative d’assassinat dans la nuit du 8 au 9 décembre 2021 à son domicile – ‘’par un groupe de personnes lourdement armés à bord d’une dizaine de véhicules’.

Cela fait suite, selon le collectif d’avocats, ‘’ à un assassinat lâche et ignoble en pleine route sur la personne d’un officier supérieur de l’armée nationale tchadienne par des inconnus’’

Me Alain Kagonbe

Me Alain Kagonbe, parlant au nom de collectif d’avocats condamne et dénonce la tentative d’assassinat de Ahmat Acyl Khazali – « Autant nous condamnons fermement et dénonçons l’assassinat ignoble et lâche du colonel. »

Les frères de l’ex première dame, détenus aux Renseignement généraux respectivement le 10 et 15 décembre 2021, n’ont pas été déférés au parquet jusqu’à ce jour.

Depuis lors, la famille Acyl dans son ensemble, selon leurs avocats ‘’vit sous la menace permanente de mort’’. « Nous dénonçons et condamnons fermement toutes tentatives de justices privées qui est une forme de rébellion ouverte contre l’Etat », affirme Me Alain Kagonbe.

Les avocats de la famille Acyl invitent les responsables du Conseil Militaire de Transition et les autorités en charge de justice pour la mise en place d’une mesure de protection d’urgence.