La diaspora tchadienne de Genève appelle l’ONU à se saisir du cas du Tchad 

Les ressortissants tchadiens vivant en Suisse ont dénoncé, lors d’une marche organisée ce dimanche 22 novembre, le laxisme des partenaires du Tchad dans la condamnation des autorités de transition à la suite de la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022.

D’abord, la communauté tchadienne de Genève s’est attaquée à la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) pour sa position vis-à-vis des autorités tchadiennes de transition. « Nous dénonçons l’attitude complice de la CEEAC qui, au lieu de rappeler à l’ordre ou de sanctionner la junte militaire au pouvoir et auteur de ces crimes qualifiables de crimes contre l’humanité, s’est contentée de nommer un médiateur », peut-on lire dans leur mémorandum.

Ensuite, les manifestants ont exprimé leur stupéfaction sur le statu quo que maintiennent les membres du Conseil de Sécurité et de Paix de l’Union africaine sur les sanctions à voter contre le Tchad. « Ce refus de sanctionner entame gravement et de façon irréversiblement le peu de crédit qui reste à cette organisation africaine qui ne fait que décevoir l’espoir des peuples africains depuis sa création.”

Enfin, la communauté tchadienne a pris dans sa ligne de mire la France qu’elle l’accuse d’être impliquée dans la répression des manifestations du 20 octobre 2022 et derrière l’attitude de la CEEAC et le Conseil paix et sécurité de l’UA. « Les refus successifs de sanctionner exprimés par la CEEAC et le Conseil Paix et Sécurité de l’UA sont clairement le résultat du lobbying de la France à travers ses réseaux de la France-Afrique », écrivent-ils dans leur mémorandum.

Au regard de la gravite de la situation, disent les manifestants, ils appellent l’ONU à agir sur la base des dispositions pertinentes de sa charte pour prendre immédiatement des mesures urgentes pouvant permettre une désescalade des tensions et de définir les contours d’une transmission du pouvoir aux civils.