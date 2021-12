« La construction d’une nation est le premier chantier sur lequel doit s’atteler tout pouvoir politique qui aspire à gouverner notre pays », Abdel-Salam Cherif de la coalition Une Nation Pour Tous

Sept partis politiques se sont mis ensemble pour créer la coalition « Une Nation Pour Tous » (UNPT). Le lancement de cette plateforme a été fait ce jeudi par son coordinateur, Abdel-Salam Cherif.

D’après le coordinateur d’Une Nation Pour Tous (UNPT), sa coalition veut apporter sa contribution à l’édification d’un nouvel ordre qui est celui de la volonté des Tchadiens d’« ouvrir une nouvelle page de l’histoire de notre nation ».

Se tourner vers l’avenir, estime Abdel-Salam Cherif, ne signifie pas occulter le passé ni le présent. Ainsi, il exige du Conseil militaire de transition qui, selon lui, n’a pas la légitimité requise de modifier la charte de transition, organiser un dialogue inclusif et souverain, la mise en place d’un gouvernement et d’un Conseil national de transition sur des bases consensuelles.

En effet pour cette nouvelle coalition, en 60 années d’existence, le Tchad a traversé des périodes sombres et violentes, durant lesquelles « peu de temps a été consacré à son développement et à la construction d’une véritable nation ». C’est pourquoi, souligne son coordinateur, « La construction d’une nation est le premier chantier sur lequel doit s’atteler tout pouvoir politique qui aspire à gouverner notre pays ».

Abdel-Salam Cherif invite donc à restaurer une justice sociale, une justice dans l’accès à l’emploi et une justice dans la responsabilisation des hommes et des femmes. Car « les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, les violences faites aux femmes, la violence dans les établissements scolaires sont des résultantes d’une mauvaise justice et d’une administration incompétente et corrompue ».