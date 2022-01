La commission ad hoc pour la restitution des biens immobiliers des politico-militaires tient sa première réunion d’orientation

La commission ad hoc chargée du recensement et de la restitution des biens immobiliers appartenant à des politico militaires a tenu ce lundi 3 janvier 2022 sa première réunion d’orientation aux membres de ladite commission.

La commission ad hoc aura pour mission d’identifier les biens immobiliers des politico-militaires, précédemment confisqués par l’Etat en vertu des lois et règlements en vigueur ou occupés par des individus, et d’en dresser une liste exhaustive.

Dans sa mission, la commission doit ressortir pour chaque immeuble, toutes les informations liées à son état actuel et proposer un plan cohérent et d’accompagnement et de restitution.

« La mise en place de la commission est la proposition du Comité Technique Spécial relatif à la participation des politico militaires au Dialogue National Inclusif et s’inscrit dans le cadre du processus de dialogue engagé avec les Politico miliaires » explique le président Goukouni.

La question de restitution des biens immobiliers a été posée comme un préalable par certains politico militaires pour leur participation au pré dialogue et au Dialogue National Inclusif.

« Un pré dialogue devrait se tenir bientôt à Qatar avec les Politico- Militaires et dans cette perspective la prise de ce décret et de la loi d’amnistie sont des engagements forts du chef de l’Etat et de son Gouvernement pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Pour réaliser notre mission, il faudra non seulement libérer aux propriétaires leurs biens immobiliers mais aussi trouver des solutions alternatives aux occupants. C’est une Orientation donnée par le Chef de l’Erat et qu’il faudra la mettre en œuvre » se félicite le président de la commission.

La commission est dirigée par le président du comité technique spécial, l’ancien président Goukouni Weddey, le ministre en charge de la Sécurité, de la Justice, le SGG et plusieurs autres membres venant de différentes institutions de la République.