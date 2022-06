La Coalition Fils du Tchad appelle les Tchadiens à la préservation de la paix en cette période de transition

La Coalition Fils du Tchad pour la construction et le Développement, coalition de 48 associations a tenu un point de presse pour exprimer son indignation par rapport à l’évolution de la situation dans le pays.

La Coalition Fils du Tchad après un suivi attentif de la situation générale du pays se dit inquiète des tensions sociales et politiques, des agissements et gestes qui sont devenus une menace réelle et directe pour les valeurs de paix, d’unité nationale, de coexistence pacifique, de démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales.

« Nous sommes témoins aujourd’hui de l’incitation, de la propagation du discours de haine, de l’abus des droits et des devoirs et de la quête de mobilisation de la société par ceux qui ont des programmes destructeurs sur une base tribale, religieuse, linguistique, géographique et autre en utilisant les médias sociaux et sur le terrain, est une question préoccupante » s’indigne le Président National de la Coalition, Fayçal Hissein Hassan Abakar.

Pour la Coalition, chaque période de transition est le résultat d’un accident tragique, dans lequel le pays s’écarte de son cadre constitutionnel et cherche, à travers une période de transition, à revenir à la constitution et à la légitimité par consensus national à travers un ensemble de mesures.

« Aujourd’hui, nous sommes tenus de défendre la patrie comme un seul homme, en nous unissant, en défendant notre identité et notre destin, en ne nous laissant pas entraîner dans la sédition, en renonçant à la violence et en abordant toute question qui perturberait la sécurité et la sûreté du pays et des personnes » poursuit-t-il.

Appel à une citoyenneté responsable

Pour assoir une paix et une cohésion nationale, la Coalition Fils du Tchad attire les attentions à travers les points suivants :