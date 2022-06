La Cité scolaire Emi-Koussi prime ses meilleurs élèves

Le collège d’enseignement général la Cité scolaire Emi-Koussi (Cisek) a organisé une cérémonie solennelle de remise des bulletins et des prix aux meilleurs élèves, ce vendredi 3 mai 2022, en son sein, au quartier Diguel.

Créée en août 2021, la Cité scolaire Emi-Koussi, établissement d’enseignement général, a primé ses meilleurs élèves, une idée originale de son fondateur, Allah Ridy Koné. Les trois meilleurs élèves de la Cisek sont entre autres Ibrahim Ali Ibrahim, élève de la 6ème, avec une moyenne de 15,92 ; Khalid Mahamat Nour, de la classe de 2nde S avec une moyenne de 14,87 et enfin l’élève Mahamat de la 2nde S, avec une moyenne 14,34.

Les trois meilleurs élèves de la Cisek ont reçu respectivement des bourses scolaires pour l’année académique 2022-2023, des livres, et un vélo pour le premier. Aussi, d’autres élèves, premiers de leurs classes ont, eux aussi, reçu comme cadeau des livres scolaires. Selon le proviseur du lycée-collège la Cité scolaire Emi-Koussi, le taux de réussite pour cette première année est de 75%, avec un effectif de 260 élèves repartis de la classe de 6ème en Terminale.

« Malgré les difficultés rencontrés, Cisek a tenu à son engagement qui de donner u savoir aux enfants et jeunes tchadiens », explique le proviseur Djindengar Dono Ngarbaroum Tapder. Et son président du conseil d’administration, Dr Bigaoula François-Xavier de partager la joie des élèves et des parents venus témoigner leur encouragement à leurs enfants. « C’est un moment où les élèves franchissent une étape importante de leur vie, celle de passer en classe supérieure. Ce qui est à saluer et à encourager », se réjouit-il. Aussi, il a tenu à encourager ceux des élèves qui n’ont pas démérité malgré leur échec. L’occasion pour le représentant de l’inspecteur départemental de l’éducation de N’Djaména 2, Issa Abderamane Koko d’encourager le corps enseignant à donner encore plus de leur meilleur au bénéfice des enfants tchadiens.