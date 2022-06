La CBT dénonce une campagne de dénigrement à son encontre

La Commercial Bank Tchad (CBT) se dit surprise de la publication dans des médias d’un article l’associant à l’affaire de SHT Gate.

“La CBT a appris avec étonnement son implication dans une affaire financière à travers la publication d’un article intitulé « Urgent-Tchad : Orabank et la Commercial Bank of Tchad (CBT) risquent des sanctions de la COBAC“, a écrit la direction de la CBT dans un communiqué diffusé ce lundi 27 juin 2022.

La direction de faire référence à une publication faite par l’organe de presse APP (Agence de presse panafricaine. Dans cette parution, l’organe de presse cité a associé la CBT à une opération sur les fonds de la SHT (Société des Hydrocarbures du Tchad) logés à ORABANK Tchad. Selon la direction de la CBT, cette affaire ne la “concerne ni de près ni de loin.”

Dans le même article, il est fait mention d’un scandale d’État impliquant la CBT et plusieurs personnalités. Mais selon la direction de la CBT, “la banque n’entretient actuellement aucune relation commerciale avec les personnes citées dans cette affaire.” Ce qui est surprend encore la direction de cette banque, cette information a été publiée dans la même journée où la CBT a reçu la notification d’une mission de contrôle de la COBAC.

La CBT, depuis le 2eme semestre 2021, a fait de sérieux efforts dans le redressement de sa situation financière. Dans cette dynamique d’effort inlassable pour maintenir la cadence d’optimisation et de performance, la banque ne saurait accepter les actions visant à ralentir cet élan et nuire à sa réputation, écrit la direction. En conséquent, la CBT dénonce cette atteinte à son image et se réserve le droit de mener des poursuites pour diffamation et divulgation de documents couverts par le secret bancaire.