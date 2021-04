La campagne électorale s’est déroulée ” Sans heurts majeurs, dans le calme”, (CNDH)

A travers un communiqué de presse, la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) se réjouit du bon déroulement de la campagne électorale qui prend fin ce 9 avril.

La CNDH se félicite du ‘bon déroulement de la campagne électorale, qui s’est passée sans heurts majeurs, dans le calme et la sécurité jusqu’à l’approche du jour fatidique du scrutin”, peut-on lire dans ce communiqué daté de ce 9 avril. Elle demande aux candidats et à leurs partisans d’observer le même comportement responsable pendant les périodes du scrutin et post-électorales.

Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l’homme tient à marquer ”sa plus vive indignation contre le comportement rapporté d’un groupe d’individus circulant à bord de véhicules sans plaques d’immatriculation dans les quartiers de la capitale en achetant, contre espaces sonnantes et trébuchantes, la conscience de la jeunesse afin que ces derniers brulent des bureaux de vote, le dimanche 11 Avril 2021”.

La CNDH condamne aussi le fait qu’un groupe d’individus se serait organisé pour assassiner certains responsables des partis politiques de l’opposition démocratique et de la majorité, ainsi que des responsables de la société civile, dans le but de semer la terreur et le chaos dans le pays.

La CNDH demande enfin à la population d’être ”grandement” vigilante lors de l’exercice de son droit de vote, et de dénoncer systématiquement toute personne appartenant à ”ces groupuscules qui n’ont d’autre intention que de miner la paix et la stabilité du Tchad”.