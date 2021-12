La Banque mondiale accorde 178 milliards de Fcfa pour l’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun au Tchad

Le ministre camerounais de l’Economie, Alamine Ousmane Mey, a signé le 15 décembre 2021, avec le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, Abdoulaye Seck, un accord de crédit d’un montant de 271,3 millions d’euros, soit 178 milliards de Fcfa, pour la mise en œuvre du Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et entre le Cameroun et le Tchad.

Avec ce financement, le Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et entre le Cameroun et le Tchad (Pirect) vient de connaître une avancée dans sa mise en œuvre.

La somme de 178 milliards de Fcfa accordé en crédit par la Banque Mondiale servira selon le ministre camerounais cité par “EcoMatin’’ – “à la construction de 1319 Km de lignes de transport dont 795 Km de lignes haute tension et des équipements connexes (postes HT, MT, BT). Ainsi Nachtigal sera connecté à Houro Oussoa près de Ngaoundéré sur 514 Km. Ngaroundéré relié à Garoua sur 250KM. La ville de Maroua liée à Kousseri sur 191,9Km et Maroua-Yagoua 100 Km. Il sera également question de la construction d’une ligne 225kV de 15,2Km entre Kousseri et Gassi au Tchad, d’une ligne de 225kV simple terne, simple faisceau de 20Km entre Yagoua et Bongor dont 13,8Km au Cameroun et 7,2Km au Tchad »

Ce projet d’interconnexion des réseaux électriques répond à une préoccupation majeure au niveau du Cameroun mais aussi au Tchad. « Il s’agit de poursuivre l’intégration sous-régionale en faisant, de l’électricité comme d’autres secteurs tels que les télécommunications, un espace de rapprochement des populations du Tchad » ajoute Alamine Ousmane Mey.

Le Pirect permettra à plus de 540 000 personnes d’avoir accès à l’électricité.