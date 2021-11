La 31e journée de la liberté et de la démocratie placée sous le signe du deuil, du recueillement et de la prière

En prélude à la célébration de la journée de la démocratie et de la liberté le 1er décembre, le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Haroun Kabadi, a, ce jour, lors d’un point de presse, rappelé le sacrifice consenti par les “martyrs“.

« La richesse s’arrache », a lancé Haroun Kabadi. Ainsi, ajoute-t-il, la liberté et la démocratie au Tchad, ont été arrachées au prix du sang. « Du sang et de la sueur ont coulé, des larmes ont été versées pour nous arracher la liberté et la démocratie », insiste-t-il.

Il rappelle que c’était le 1er décembre 1990 que feu Deby et ses compagnons étaient entrés « triomphalement » à N’Djaména. « Je vous apporte ni or ni argent mais la liberté », avait déclaré le défunt président. Pour immortaliser la mémoire de feu Deby, le parti MPS entend lui construire un monument et concevoir de supports audiovisuels et sur papier qui vont retracer son parcours.

Haroun Kabadi informe que la commémoration du 1er décembre va être placée sous le signe du deuil, du recueillement et de la prière.