Kouri-Bougoudi : la vente illégale de l’or fait perdre à l’Etat 57 milliards de Fcfa par semaine (PCMT)

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby en séjour à Kouri-Bougoudi depuis cinq jours pour une opération de déguerpissement des orpailleurs et rétablir un ordre dans la zone aurifère de Tibesti. Il a reçu sur place, une équipe de technicien des Mines et des Finances.

Après une évacuation et l’installation d’un camp militaire à Kouri 35, il est question de remettre le site de Kouri-Bougoudi au ministre des Mines et de Géologie, présent sur place avec son collègue des Finances.

Le chef de l’Etat a instruit les deux membres du gouvernement à prendre possession du site et réglementé leur accès.

Le président de la transition a demandé aux ministres, selon le service de la communication présidentielle, “d’installer des comptoirs et réglementé l’accès au site pour faire entrer l’Etat dans ses droits, d’interdire l’accès aux étrangers qui viennent exploiter l’or de manière illégale et tout expatrié doit avoir une carte de séjour en cours de validité et une autorisation préalable du ministère des Mines’’.

Quant aux Tchadiens désirant exploiter l’or de manière artisanale, ils doivent payer un droit d’accès au comptoir car, selon le président de la République, la vente clandestine de l’or de Kouri-Bougoudi fait perdre à l’Etat 57 milliards de Fcfa par semaine.

Une seule chose tient à cœur le président du Conseil militaire de transition : la mise en application de toutes ces mesures sinon- « Je ne quitterai pas Kouri-Bougoudi » insiste-t-il.