Koumra répond à l’appel de Wakit Tamma

La marche de protestation contre le pouvoir militaire organisée ce samedi 11 septembre a eu lieu également à Koumra dans la province du Mandoul.

Il est 7 heures à la mairie de Koumra. Sous une fine pluie, les militants du parti politique Les Transformateurs et des associations membres de Wakit Tamma sont sortis exprimer leur ras-le-bol du Conseil militaire de transition (CMT).

Une marche qui allait dégénérer lorsque le commissaire de l’ANS (Agence nationale de sécurité) de Koumra a voulu empêcher aux marcheurs d’utiliser toute la voie publique. Ceux-ci ont riposté et la bagarre a été évitée de justesse devant l’Agence nationale de développement rural (ANADER) de Koumra.

La marche a suivi le même itinéraire que les fois précédentes : axe principal mairie-rond point-quartier représentant 1-Madan-Guirdengar-quartier Gouley pour aboutir à la place de l’indépendance. On peut lire sur les pancartes : “Non au Conseil national de transition avant le dialogue inclusif”, “Le Tchad a besoin des institutions fortes et non des hommes forts”, “Dialogue inclusif”, “Démocratie”, “Non au CMT”, “Non à la France”, “Justice”, “Emploi pour tous”… La marche a pris fin par les mots de remerciements du coordonnateur provincial Djimramadje Ngarassoum à l’endroit des militants et sympathisants qui sont sortis marcher.