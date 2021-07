Koumra : l’AARMOC lance son projet en faveur de la démocratie

L’Action des artistes du Mandoul pour le développement socioculturel et l’éducation aux droits humains (AARMOC) a organisé une cérémonie de lancement officiel de son projet : “Agir en faveur de la démocratie et de la paix pour prévenir les risques de la radicalisation de la jeunesse à l’extrémisme violent au Tchad” ce jeudi 15 juillet 21 au CLAC (Centre de lecture et d’animation culturelle) de Koumra.

Pour le coordonnateur de l’AARMOC Madjimbé Mimo Iverson, une grande partie de la population tchadienne est mal préparée à participer au processus électoral en raison d’un manque de connaissance de leurs droits et du manque d’opportunités pour interagir avec les structures de gouvernance. L’incivisme, l’instabilité politique, la violence et la dislocation… induite par la pauvreté ont laissé à la population une identité collective limitée et peu de possibilités de s’engager avec les institutions démocratiques pour exprimer leurs besoins, poursuit-il.

Ce projet est financé par l’Institute Républicain International (IRI), une organisation américaine qui promeut la démocratie et la bonne gouvernance. C’est à travers les émissions radiodiffusées, les caravanes et les ateliers de formation des jeunes cibles de 3 départements du Mandoul pour édifier les jeunes afin de s’engager à la participation de la promotion de la démocratie et de la paix et à la prévention de la radicalisation de la jeunesse à l’extrémisme violent au Tchad et dans le Mandoul.

Lançant officiellement ledit projet, la gouverneure Diamra Betolngar remercie l’AARMOC pour cette initiative et l’IRI d’avoir financé ce projet et a assuré de l’apport des services techniques déconcentrés, des partenaires privés pour une synergie d’action pour l’atteinte des objectifs de ce projet.