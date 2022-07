Kanem : trois conseillers nationaux lancent la campagne de sensibilisation pour la paix à Mao

Trois conseillers nationaux de transition de la province du Kanem, ont lancé ce lundi 11 juillet à Mao, la campagne de sensibilisation pour la paix durable dans ladite province.

Trois membres du Conseil national de transition natifs de la province du Kanem notamment Mahamat Doki Warou, Koubra Choukou et Achta Mahamat Nour ont tous appelé la population de Mao à cultiver la paix.

Selon le président d’organisation de cette campagne de sensibilisation, le conseiller Mahamat Doki Warou, le Kanem est un havre de paix. « Vu la politique de la main tendue du gouvernement, nous fils et filles de la région du Kanem, sommes venus pour la paix, rien que la paix. Nous sommes une population historiquement reconnue pour la paix. Depuis le 9ème siècle que ce royaume a existé et existera toujours pour la paix ».

Lire aussi:Kanem : trois conseillers nationaux de transition sont en tournée

Koubra Choukou de préciser que la paix commence d’abord en famille, à la maison. « Dans toutes les sociétés, les problèmes surgissent, la nôtre ne peut pas faire exception. Mais si cela arrive, cherchons toujours à le résoudre pacifiquement, il n’y a pas de solutions miracles. Au cas où vous n’arrivez pas à trouver des solutions à l’amiable ayez toujours recours à la justice », demande-t-elle.

La conseillère nationale Achta Mahamat Nour quant à elle, demande aux jeunes de participer au dialogue national inclusif. « Qui dit dialogue, dit la paix. La paix ne se limite pas seulement entre les politico-militaires mais aussi entre les communautés, les agriculteurs, les éleveurs, les autorités administratives, les militaires et les civils. Elle doit se conduire d’abord en famille », éclaircit-elle.

Manara Adam Idriss, conseillère à la présidence de la République, fille de la province précise que cette campagne de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale qui est une volonté du PCMT, est mise en œuvre par toutes les élites de la République dont font partie les conseillers nationaux du Kanem et surtout les dirigeants et dignitaires du Kanem et d’appeler aussi ses frères à la paix. « Le Kanem en tant que région, demeure la terre même du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le Kanem sans nul doute est un cultivateur de la cohésion sociale, et un exportateur net du vivre ensemble ».