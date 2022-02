Kanem : le village Darbalabane vit sa première saison hippique dénommée “Prix CMT”

Baptisée “Prix Conseil militaire de transition”, la première saison hippique au village Darbalabane est organisée ce dimanche 6 février. Ce, après la cérémonie de soutien au CMT et au dialogue national inclusif.

Quatre catégories de courses ont été au programme avec quatre motos remises aux gagnants.

La 1ère course a vu la victoire du cheval n° 10, Houra Albanat de Idriss Ahmat Idriss ;

La 2ème course est remportée par le cheval n°11 Adoum Djibrine de Mahamat Abakar Taina ;

La 3ème course Gargache a vu le sacre du 10 tribune Mossouro de Mahmoud Abakar suivi des n°16 et 13 ;

La 4ème course chameau a été remportée par le n°1 La Gazelle de Khalite de Youssouf Abakar suivi de n°4 et 9.

Les premiers prix sont constitués d’une moto et un trophée ; les deuxièmes, une somme de 150milles et les troisièmes, une enveloppe de 100milles.

Cette course hippique a mobilisé une foule immense. Hommes, femmes, enfants sont sortis massivement répondre à ce premier rendez-vous. Des applaudissements, des cris et des youyous ont fait l’ambiance du village Darbalabane.

Le Gouverneur de la province du Kanem, Ousman Brahim Djouma souligne que c’est encore une fois de plus la course hippique au Kamen après le “Grand prix d’Areyourou” enfin novembre dans le Canton d’Areyourou. « Nous avons encore gagné parce que la course s’est passée en paix, en toute sérénité. Ma population et surtout la population de ma provincefait appel à tous les Tchadiens pour soutenir au CMT et nous disons oui au dialogue national inclusif », a-t-il formulé.