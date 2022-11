Kanem: Amina Priscille Longoh commémore la journée mondiale de la femme rurale à Modo Tildja

Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale commémore ce mardi 15 novembre 2022, en différé, la journée mondiale de la femme rurale au village Modo Tildja situé à 21 km de la ville de Mao, province du Kanem.

Venue à bord d’un spartan de l’armée de l’air tchadienne, la délégation ministérielle conduite par la ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longoh, a mis cap sur le village abritant la cérémonie de la journée mondiale de la femme rurale.

Pour aller au plus près des réalités de la femme rurale de la province du Kanem, la ministre du Genre et sa suite ont foncé tout droit sur la route sableuse bordée des arbres rabougris menant au village Modo Tildja, distante de 21 km de la ville de Mao.

Sur la place, les villageois se sont mobilisés depuis la veille pour réserver un accueil de taille à la délégation.

« Je voudrais aussi et surtout saluer votre courage exceptionnel […] vous avez su démontrer votre capacité de résilience », lance la ministre, Amina Priscille Longoh.

Résilience est le mot qui convient le plus pour décrire les femmes vivant en milieu rural de cette province où les effets du changement climatique ont rendu la vie difficile.

Cette année, le ministère du Genre et de la Solidarité nationale a placé la journée sous le thème : « Femmes vivant en milieu rural face aux défis de la pauvreté et de la consolidation de la paix au Tchad ». Ce thème n’a pas été choisi au hasard. « Il vient nous rappeler que nous devons regarder en face le poids démographique réel des femmes, le rôle qu’elles jouent dans la consolidation de la paix et la vie socioéconomique de notre pays, afin d’œuvrer, sans arrière-pensée pour le relèvement de leur statut social, économique et juridique », explique la ministre du Genre Amina Priscille Longoh.

Cette journée mondiale constitue un cadre de mobilisation, de réflexion, de brassage et de sensibilisation des femmes pour leur autonomisation et la reconnaissance de leurs droits.

Le Tchad, avec une population essentiellement rurale (80%), à l’instar des autres pays du monde, célèbre depuis 1998 cette journée et s’est engagé à prendre des mesures spécifiques pour assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation au développement durable et à la prise de décisions.