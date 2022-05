Kabbia : le préfet sensibilise sur les couloirs de transhumance

Le lundi, le préfet du département de la Kabbia, Beramgoto Germain, a entamé une tournée de sensibilisation sur l’utilisation des couloirs de transhumance et leurs dimensions.

D’après le préfet, l’objectif global de cette tournée est de préparer les agriculteurs et éleveurs à une gestion apaisée de la saison pluvieuse qui se pointe à l’horizon. « Nous ne sommes pas venus tracer le couloir de transhumance de Leo. C’est un couloir qui a déjà existé. Nous sommes venus visiter ce couloir et nous le ferons dans tous les 7 cantons du département », informe Beramgoto Germain.

Il poursuit que tout sera mis en œuvre pour rendre plus visible les différents couloirs de transhumance du département pour permettre le déplacement des éleveurs et leurs bétails et en même temps permettre aux agriculteurs de semer en toute quiétude.

« Les jeunes aussi bien du côté des agriculteurs que des éleveurs ne connaissent pas bien les dimensions, les limites de ces couloirs. Je voudrais dire à ces deux communautés qu’elles constituent les mamelles de l’économie tchadienne. Et que pour rien au monde, nous ne voudrions les voir s’entretuer pour des choses infimes », interpelle-t-il.

En cas de conflit, agriculteurs et éleveurs doivent soumettre leurs différends aux autorités pour que des solutions leur soient trouvées. « S’il y a un problème, je leur ai simplement demandé de se référer à l’autorité du milieu afin de trouver une solution pacifique au lieu de chercher à se rendre justice. Généralement, les dégâts deviennent plus importants que la réparation réclamée. Il faut arrêter avec cette manière de régler nos différends ».