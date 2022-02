Journée porte ouverte: TECHNIDEV présente ses innovations dans le domaine de l’éducation

L’ONG TECHNIDEV a organisé vendredi une journée porte ouverte dans ses locaux dans le 2ème arrondissement. Cette activité entre dans le cadre des préparatifs du symposium national sur la modernisation du système éducatif tchadien.

L’avènement de la pandémie à covid-19 a mis à nu les difficultés de système éducatif tchadien et a servi en même temps d’opportunité pour réfléchir à sa modernisation.

C’est dans ce sens que l’ONG TECHNIDEV a développé depuis l’arrivée de la covid-19 des solutions dans le domaine de l’enseignement à distance.

Enseignants, responsables d’établissement et journalistes ont eu droit à une visite guidée dans les différentes pièces de production et diffusion des cours, les outils pédagogiques et techniques de travail et des explications sur les différentes techniques adoptées…

Pour le président de TECHNIDEV, Khalid Fadoul Doutoum, le système ne permet pas à une “grande partie de nos enfants de réussir et le taux de réussite des examens au baccalauréat prouve à suffisance que notre système éducatif mérite d’être renforcé’’.

A ce jour, TECHNIDEV avec l’appui du ministère de l’Education ont disponibilisé 2 000 ressources pédagogiques numériques (Audio, Vidéo, PDF) adaptées à l’enseignement à distance produites ; 999 530 élèves atteints par l’enseignement à distance à travers les différents canaux : Radio ; Télévision ; Web ; Call Center (1317).