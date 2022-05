Journée mondiale sans tabac : l’ADC déplore la présence massive des paquets de cigarettes non conformes au Tchad

A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, l’Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) déplore lors d’un point de presse fait ce mardi 31 mai, la présence massive dans le pays des paquets de cigarettes de différentes marques non conformes.

Comme chaque année, à l’instar des autres pays, le Tchad célèbre ce 31 mai la Journée mondiale sans tabac. La Journée est placée sous le thème : « Le tabac : une menace pour notre environnement ». Au niveau national, compte tenu du contexte de violation de la Loi 10 portant lutte antitabac au Tchad et de ses textes d’application, la journée se célèbre sous le thème, « la contrebande des produits du tabac, une menace pour la lutte antitabac et pour la sécurité de notre pays ».

Selon le secrétaire général par intérim de l’ADC, Yaya Sidjim, depuis quelques mois, l’association constate la présence massive dans les villes et villages du Tchad, des paquets de cigarettes de différentes marques non conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac. « Ces paquets de cigarettes abondants dans nos marchés, sont vendus à bas prix, accessibles à toutes les bourses », constate-t-il.

Que dit la loi pour la lutte antitabac au Tchad ?

L’article 13 de la Loi 10 du 10 juin 2012 portant lutte antitabac au Tchad stipule que : « les paquets et cartouches et toutes formes de conditionnement extérieur des produits du tabac fabriqués, importés et vendus doivent comporter une mise en garde sanitaire couvrant au minimum 50 % de la surface recto et verso. Ces mises en garde peuvent se présenter sous la forme de dessin ou de pictogrammes ». L’Arrêté N°420 du 3 septembre 2020 portant réglementation du conditionnement et de l’étiquetage des produits du tabac au Tchad indique en son article 12 : « Les mises en garde sanitaires et les messages doivent figurer simultanément sur chaque face de paquet et cartouches ou sur les faces principales s’il y en a plus de deux ».

L’ADC observe avec “regret” la violation “intempestive” de ces textes qui avaient fait du pays l’un des champions en Afrique, en matière d’étiquetage et de conditionnement des produits du tabac. « Il est regrettable de constater que les efforts fournis pendant toutes ces années sont en train de connaître un recul par le simple fait du non suivi de l’application des textes de la République pour lesquels beaucoup d’investissements ont été faits pour leur élaboration » déplore Yaya Sidjim.

Les conséquences sont nombreuses :

Sur le plan sanitaire, les cigarettes entrées frauduleusement sont vendues à des prix bas qui les rendent plus accessibles aux jeunes et personnes à faible revenu ;

Sur le plan économique et financier : il s’agit d’un gros manque à gagner pour les finances publiques car ces produits échappent à la douane et au Trésor Public, notamment au financement de la Couverture santé universelle (CSU). De même, cela constitue une concurrence déloyale envers les fabricants et importateurs régulièrement établis et dont le ministère de la Santé a approuvé les spécimens de conditionnement et d’étiquetage de leurs produits.

L’ADC demande que des actions urgentes soient entreprises par le ministère de la Santé publique, le ministère du Commerce, le ministère des Finances et le ministère de l’Administration du territoire, pour mettre fin à cette situation nuisible à la santé publique, à la sécurité, au climat des affaires et aux finances publiques. Et pour la cité capitale N’Djamena, il interpelle le maire central de N’Djaména et les maires des autres communes à prendre leurs responsabilités pour faire appliquer pleinement la loi antitabac.