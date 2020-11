Journée de prière : Le président Deby demande aux Tchadiens de “cultiver sans cesse la solidarité en ne laissant aucune forme d’adversité l’éroder ni aujourd’hui, ni demain’’

A l’occasion de la journée de prière, le chef de l’État Idriss Deby Itno, a félicité les Tchadiens pour leur marque de solidarité face aux épreuves.

Le chef de l’État a mis l’accent sur la notion de solidarité qui est au centre de cette journée. ‘’Je voudrais très sincèrement me féliciter de la marque de solidarité dont nous faisons montre face à l’adversité. Qu’il s’agisse du terrorisme, des inondations ou de la pandémie de covid-19, les Tchadiens ont démontré qu’ils savent être unis, soudés et conjuguer leurs efforts pour faire face aux épreuves’’ s’est félicité le chef de l’Etat.

‘’Et j’en veux pour preuve irréfutable, l’union sacrée des Tchadiennes et Tchadiens derrière les Forces de défense et de sécurité lors de l’opération « Colère de Bohoma »’’ illustre-t-il .

Pour le maréchal du Tchad, la solidarité est ancrée dans l’ADN des Tchadiens, “nous l’avons toujours”. « J’en veux aussi pour preuve irréfragable le soutien et l’assistance tous azimuts apportés à nos frères et sœurs victimes de la covid-19 et à ceux qui bravent l’inondation suite à la période de crue », relève-t-il.

Le président Deby demande par ailleurs aux Tchadiens de cultiver sans cesse la solidarité et en ne laissant “aucune forme d’adversité l’éroder ni aujourd’hui, ni demain’’.