Journée de la démocratie: elle se célèbre sans les radios privées!

Les journalistes des radios privées étaient absents lors de la cérémonie marquant le 30e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Une journée célébrée ce 1er décembre à la place de la nation.

Ils ont tenu mordicus. Des hommes des médias, notamment ceux des radios privées ont boycotté la cérémonie marquant le 30e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie.

C’est pour protester contre les traitements dégradants dont quelques journalistes des radios privées ont fait l’objet le vendredi 27 novembre dans les locaux de la radio Fm Liberté. L’appel de la “journée sans radio” lancé par l’Union des radios privées du Tchad(URPT) est suivi. Une initiative qui a été déplorée par la Haute autorité des media et de l’audiovisuel (Hama) et le ministère de la Communication. A travers des communiqués de presse , ces institutions ont appelé les radios privées à émettre. Mais l’Urpt et ses radios membres ont dit niet.



C’est ainsi que ce matin, la cérémonie de prise d’armes organisée à l’occasion de la commémoration de la journée de la liberté et de la démocratie a vu la présence d’un nombre minime de journalistes.