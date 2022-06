Jour J pour le procès des leaders de Wakit tamma

Le procès des leaders de Wakit tamma, arrêtés les 14 et 16 mai 2022, s’ouvre ce lundi 6 juin à la maison d’arrêt de Moussoro, à 300Km de N’Djamena.

A 8H00mn, les six leaders accusés d’attroupement non autorisé, d’atteinte aux biens et à l’intégrité des personnes ont fait leur apparition dans la salle d’audience. Ils sont placés dans le box des accusés. Dans les instants qui vont suivre, le procès va s’ouvrir mais sans la présence des avocats des accusés. Ces derniers sont en grève pour exiger la libération de deux de leurs collègues qui se retrouvent accusés aux côtés des autres leaders. La salle d’audience est pleine. La sécurité est renforcée et très stricte. Pas de téléphone dans la salle.