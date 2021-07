Jeunes talents : d’une tragédie à la thérapie, Mr Yady a trouvé sa marque dans le digital painting

Dans notre quête de talents jeunes, nous allons aujourd’hui dans le domaine de la peinture numérique, à la découverte d’un jeune avec une histoire passionnante. Mr Yady débite du levier des peintres grâce à sa passion pour le dessin, mais aussi de son envie de véhiculer l’image d’une Afrique nouvelle par le biais du crayon. Focus sur ce jeune au parcours plaisant.





Mr Yady ou Ronelngué Yady est un pur passionné de l’art. Il fait ses débuts dans ce vaste champ concurrentiel, à la base, pour soigner sa peine. C’est à la suite du décès de son père en 2016. De la thérapie est née quelque chose d’extraordinaire : la passion pour le digital painting. Mais l’univers est vaste, il faut se faire remarquer. Place à une bonne technique. Mr Yady aborde une stratégie classique, se lancer dans de multiples essais pour impressionner. Un pari qu’il gagne en proposant des portraits gratuitement à plusieurs figures connues avec l’appui des réseaux sociaux.

A ce jour autodidacte, c’est à travers ses essais multiples que Mr Yady s’est perfectionné pour aboutir aujourd’hui à une maîtrise quasi parfaite du digital painting. Son pinceau flatteur a un penchant pour l’Afrique, sa culture, son identité et les choses qui la magnifient. Dans la plupart de ses toiles, on retrouve les traces de ce beau continent noir qui, selon lui, a beaucoup de choses à faire découvrir au monde.



« Je m’inspire principalement de tout ce que l’Afrique a à offrir au reste du monde. Je montre l’Afrique sous un aspect redécouvert dans la simplicité du quotidien de l’Homme noir. Je ne m’arrête pas juste à dessiner mais aussi à traiter à travers mon talent, des sujets tabous de notre société qui vont de la dépression au mal être qui selon moi, diffère par rapport aux vécus de l’individu lambda. Mais, je suis principalement centré sur l’amour », nous confie Mr Yady.



A ce parcours, on peut ajouter son intégration au label ‘’le Fast Food Music Christ’’ dans le volet “contenu artistique” où il s’occupe principalement des designs, de l’art, etc.

Mr Yady ambitionne d’orienter les esprits vers une Afrique talentueuse, loin de tous les préjugés qu’on lui porte. Une Afrique redessinée aux couleurs de l’espoir, du sourire et de la joie que peut procurer une œuvre merveilleusement réalisée. Bref, Mr Yadji est un jeune talent avec un avenir prometteur qu’il faut suivre de près.