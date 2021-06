Jeunes Talents : Dj Makiro ou l’incontournable du monde de la nuit

Comme chaque semaine, la rédaction de Tchadinfos vous propose de découvrir des jeunes talents dans divers domaines. Cap aujourd’hui sur Makiro, l’un des incontournables dans le DJing et la promotion de la musique tchadienne à travers la platine.





A l’exemple de DJ Makiro, les boîtes de nuit et évènements nocturnes de N’Djamena sont des greniers de DJ anonymes certes, mais très talentueux qui manient à perfection les platines pour le plus grand bonheur des amoureux de la bonne vibes.



Il est quasiment impossible de titiller l’univers du monde de la nuit sans évoquer ce jeune Disc-Jockey qui a fait ses preuves dans les plus grands évènements du pays.



Mahamat Saleh Goubo à l’état civil, Dj Makiro est né le 15 juillet 1989 à N’Djamena des parents originaires du Tchad. Depuis sa tendre enfance, il s’est intéressé à la musique et au sampling, une passion dominante qu’il finit par transformer en métier. Avec pour ambition, ressembler au célèbre Dj français David Guetta ou encore à l’américain originaire de la Louisiane Dj Khaled, Makiro s’afflue vers la conquête du terrain.

L’aventure prend forme véritablement en 2007 au Bar Aziza. Quelque temps après, il migre vers Africa Production, l’un des endroits culturels les plus en vogue pendant cette période, puis en 2012, il devient le DJ de Dancing Kirikou. La touche de Makiro est particulière, celle de promouvoir en club, les musiques locales, un aspect qu’il transforme en combat avec la mise sur pieds de Promo Zik Tchad. C’est un collectif des Disc-jockey de la place avec des ambitions de promotion 100% tchadienne dont il est le président. Makiro officie actuellement au Nightclub” Platinium Bling Bling”.



Le talent de Makiro ne se limite pas qu’en club, on le retrouve sur des grands concerts de plusieurs artistes internationaux au Tchad tels que Maitre Gims, Dj Arafat, La Fouine, Dadju, et dernièrement Ariel Sheney. Des évènements au cours desquels il a fait danser des milliers de spectateurs. A son actif aussi, des festivals de musique comme Koura Gosso, Ndjamvi Dari et autres. Grâce à ses aspirations, Makiro se place parmi les incontournables du sampling au Tchad.



Il faut rappeler, les DJ sont un maillon important dans la diffusion de la musique, ils sont ceux qui dictent la tendance aux consommateurs.