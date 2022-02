“Je ne répondrai pas à cette convocation”, Max Loalngar

La Police judiciaire convoque Me Max Loalngar sans évoquer le motif. Ce dernier indique qu’il ne se présentera pas.

Me Max Loalngar, l’un des porte-parole du mouvement Wakit Tama, est convoqué à la Police judiciaire. La convocation a été remise ce 7 février au conseil de l’intéressé. Elle indique que Max Loalngar doit se présenter le 9 février au cabinet du directeur de la Police judiciaire. Dans le document, aucun motif n’est mentionné.





Réaction de Max



Joint au téléphone, Me Max Loalngar indique qu’il ne se présentera pas. « La Police judiciaire connaît notre statut et ce n’est pas de cette manière qu’ils doivent procéder. On ne peut pas convoquer une personne sans citer le motif. Qu’ils viennent me ligoter et m’emmener. Si c’est une République bananière, où il n’y a pas de loi ils peuvent agir », fulmine-t-il.



Il faut indiquer qu’en date du 7 février, le défenseur des droits humains au nom de Wakit Tama, a appelé à la mise au ban du Conseil militaire de transition (CMT) des instances internationales. Il a appelé à une marche pacifique le 12 février prochain.



Au-delà de son statut au sein de Wakit Tama, Max Loalngar fait partie du collectif des avocats des victimes de la répression des manifestations d’Abéché. Il y’a de cela quelques jours, ils ont annoncé une action en justice contre les auteurs et commanditaires des répressions.