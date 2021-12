“Je déclare l’année 2022 comme l’année du sport au Tchad”, le PCMT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby Itno, a instruit le gouvernement à mettre le prix pour relancer le secteur du sport.

Le sport tchadien traverse des crises qui l’ont rendu malade. Plusieurs activités sont suspendues soit à cause de la pandémie de la COvid-19 soit à cause des crises internes.

Le président du CMT a donné le ton ce mardi 29 décembre en enjoignant le gouvernement à relancer ce secteur qui passionne autant les jeunes. “Je déclare l’année 2022 comme l’année du sport au Tchad, l’année de tous les sports”, lance-t-il. Pour le football, “le gouvernement est appelé à relancer tous les championnats des jeunes : les inter-provinces, les inter-villes, les inter-universités et les inter-quartiers.”

“Je demande aussi une forte implication de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports, qui doit être doté en moyens adéquats, ainsi que le Comité Olympique et Sportif en vue de la relance de l’athlétisme, de toutes les courses.”

Enfin, le chef de l’Etat de plaider pour la création d’un marathon national avec des relais dans les grandes villes du Tchad. “Un marathon participatif, et soutenu par le secteur privé et les bonnes volontés, ouvert aux professionnels et aux amateurs, du Tchad et d’ailleurs”, explique-t-il.