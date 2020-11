International – Rougeole et polio : l’ONU a besoin de 655 millions de dollars pour éviter de nouvelles épidémies

SANTÉ : Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) ont appelé ce 09 novembre à agir d’urgence pour éviter de grandes épidémies de rougeole et de polio.



Alors que la pandémie de Covid19 perturbe les campagnes de vaccination, une action urgente est nécessaire pour éviter des épidémies majeures de rougeole et de polio et protéger les enfants les plus vulnérables de ces maladies mortelles et débilitantes.



L’UNICEF et L’OMS soulignent que cet appel est d’autant plus urgent car l’absence ou le manque de vaccination dans le monde entier expose des millions d’enfants à un risque accru de maladies infantiles qui sont pourtant évitables.

“La covid19 a eu un effet dévastateur sur les services de santé et en particulier les campagnes de vaccination dans le monde entier“, a alerté Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. “Mais contrairement au coronavirus, nous disposons des outils et des connaissances nécessaires pour stopper des maladies telles que la polio et la rougeole“, a-t-il rappelé.



Les agences onusiennes estiment que 655 millions de dollars (400 millions de dollars pour la polio et 255 millions de dollars pour la rougeole) sont nécessaires pour combler les lacunes dangereuses en matière d’immunité dans les cas non éligibles au programme d’Alliance Gavi pour les vaccins et cibler les groupes d’âge vulnérables.



L’UNICEF insiste, de son coté, sur le fait que le monde ne peut pas se permettre de voir la lutte contre le nouveau coronavirus mortel “faire perdre du terrain” dans le combat contre d’autre maladies. “Il est essentiel de s’attaquer à la pandémie mondiale de Covid19, cependant d’autres maladies mortelles menacent également dans certaines des régions les plus pauvres du monde“, a affirmé Henrietta Fore, la Directrice exécutive de l’UNICEF.