International : le premier forum mondial sur les réfugiés se tient à Genève

INTERNATIONAL – La première édition du Forum mondial sur les réfugiés s’est ouverte le 16 décembre à Genève. Objectif, évaluer la situation des réfugiés sur la planète.

Ils sont tous des acteurs mondiaux qui statuent sur la situation de 70 millions de réfugiés dans le monde. Du 16 au 18 décembre, se tient à Genève, en Suisse, le premier forum mondial des Nations-Unies sur les réfugiés.

Un an après l’adoption du pacte mondial sur les réfugiés par l’Assemblée générale de l’ONU sous fond de polémiques, les Nations-Unies reviennent ranimer la flamme avec ce premier forum qui a pour objectif de passer des paroles aux actes et obtenir des financements pour les programmes à destination des réfugiés.

Cette rencontre arrive à un moment où le monde n’a jamais autant compté des déplacés. Plus de 71 millions en 2018, dont 26 millions de réfugiés. Le Forum mondial sur les réfugiés est la plus importante réunion jamais organisée par l’ONU sur le thème de la migration.

Organisant le forum, le secrétaire général de l’ONU, par ailleurs ancien haut-commissaire pour les réfugiés, Antonio Guterres espère obtenir des engagements financiers de la part des États et des entreprises, invités à améliorer les conditions d’accueil des réfugiés. Et ce, malgré un contexte pas toujours favorable.

« Des migrations sûres, ordonnées et régulières, sont dans l’intérêt de tous. Mais pourtant, nous entendons souvent des contre-vérités dangereuses à propos des migrants et nous voyons les difficultés auxquelles ils font face et qui sont plus le résultat de politiques guidées par la peur que par les faits », explique le patron des Nations-Unies.

Plusieurs chefs d’État et de gouvernement ont fait le déplacement a cet effet.