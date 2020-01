International : le Niger fait son entrée officielle au conseil de sécurité de l’ONU

SÉCURITÉ – Pour le compte de la zone Afrique, le Niger a été admis officiellement au Conseil de sécurité des Nations-Unies comme membre non permanent, le vendredi 3 janvier 2020.

Pour rappel, le Niger a été plébiscité le 7 juin dernier, au titre de la zone Afrique, par 191 voix sur 193 des Etats membres, à la 88e Assemblée plénière de l’ONU à New York, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, pour une période de deux ans.

Jeudi, lors de la cérémonie protocolaire de levée du drapeau, l’ambassadeur du Niger à l’ONU, Abdou Abarry, a salué la confiance de la communauté internationale envers son pays.

Il a souligné que les priorités du Niger durant son mandat au Conseil de sécurité seraient articulées autour de préoccupations nationales, sous régionales et régionales notamment “la lutte contre le terrorisme, les questions de paix et de sécurité, l’impact du changement climatique sur les questions de sécurité et de développement, la situation des femmes et des enfants dans les conflits armés”.

Par ailleurs, “le Niger marque sa disponibilité et son plein engagement à travailler avec les autres membres du Conseil à la recherche de solutions consensuelles aux défis multiples auxquels notre monde est aujourd’hui confronté”, a-t-il ajouté.

En plus des cinq membres permanents (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie et Chine), le Conseil de sécurité comprend également dix membres non permanents élus pour une période de deux ans par l’Assemblée générale de l’ONU, en tenant compte d’une représentation géographique équitable.