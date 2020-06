International : Donald Trump suspend les visas pour certains travailleurs étrangers jusqu’à fin 2020

INTERNATIONAL – Vu la situation de la pandémie du Covid-19 dans le monde, le président américain, Donald Trump, décide de suspendre les cartes vertes et d’interdire l’accès sur son territoire. Cette décision a été relayée sur son compte Twitter, le lundi 22 juin 2020.

La décision de Donald Trump va toucher plusieurs travailleurs saisonniers, les jeunes et les experts des Etats-Unis, sans oublier les étudiants et universitaires. En effet, dès le début de la crise pandémique, plusieurs étudiants seraient rentrés dans leurs pays. Dans un briefing pour les hommes de médias, l’administration Trump annonce que jusqu’à la fin de l’année 2020 la décision du président américain toucherait environ 525 000 personnes, 170 000 personnes bloquées par la décision prorogée. Cependant, les titulaires de visa ne sont pas affectés eux par cette décision du lundi dernier.

Il s’agit des visas : H-1B des techniciens indiens, H-2B pour les travailleurs saisonniers, y compris ceux de l’industrie hôtelière, à l’exception de ceux de l’agriculture, de l’industrie alimentaire et des professionnels de la santé. Et les visas d’échange de courte durée J-1 une catégorie qui comprend les étudiants universitaires et les jeunes étrangers qui s’occupent des enfants. Les professeurs et les universitaires ne sont pas inclus.

Des réactions n’ont pas tardé face à cette décision. L’American Civil Liberties Union quant à elle pense que “c’est l’exploitation d’une pandémie pour remodeler la loi sur l’immigration, tout en remplaçant le Congrès”. Ces derniers se plaignent parce que la décision affectera l’économie, les entreprises américaines, les mains d’œuvres sur l’échelle nationale comme internationale. Alors qu’un haut responsable a declaré que l’objectif de cette décision est d’obtenir « le meilleur et le plus brillant » et « le plus de valeur pour notre économie ». Pour Mark Krikorian, directeur exécutif du Center for Immigration Studies, favorable aux restrictions, « c’est une initiative audacieuse de l’administration Trump pour protéger les emplois américains. »

