Inondations : le conseiller humanitaire de la coopération britannique en visite sur les sites des sinistrés

Le conseiller humanitaire de la coopération britannique sur la zone Sahel basée à Dakar Julien Mulliez, en séjour au Tchad, a visité les sites de sinistrés de N’Djamena, ce jeudi 24 novembre.

L’objectif de la visite est de constater de visu la situation humanitaire avec les différentes crises que traverse le Tchad. La visite a commencé hier à Bol dans la province du Lac-Tchad. Ce jeudi, c’est à N’Djamena que le conseiller humanitaire de la coopération britannique sur la zone Sahel, Julien Mulliez a visité les différentes installations des victimes des inondations.

Selon le conseiller, les efforts ont été fournis par les autorités et les humanitaires sur place pour mettre les sinistrés en sécurité et assurer leurs besoins urgents. « Malheureusement que c’est insuffisant par rapport aux nombres des sinistrés. Il y a manque d’abris et des nourritures pour certaines personnes. Alors on va faire notre rapport sur ce sujet », a fait savoir Julien Mulliez.

En ce qui concerne l’éducation des enfants, Julien Mulliez souligne que d’après l’expérience, lorsque les enfants sont déscolarisés en raison d’une crise, beaucoup d’enfants ne retournent plus à l’école par la suite. « Les partenaires et le gouvernement ont souligné qu’il y a des structures locales et certaines structures d’urgence ont été construites comme le cas de l’ONG Sahkal », rapporte-t-il.

Le président du conseil d’administration de l’ONG national Sahkal, Brahim Ousman Adoum, pour sa part, s’est réjoui pour les efforts fournis par son organisation pour doter le site de Farcha Milezi des salles de classe. « Le cas des sinistrés de Farcha Milezi, c’est une situation préoccupante et nécessiteuse. Mais nous avons implanté 12 salles de classes en natte de paille traditionnelle sur ce site pour valoriser la culture tchadienne », a-t-il expliqué. Toutefois, il relève quelques difficultés à savoir :

– Prise en charge des 30 enseignants ;

– Insuffisance des salles de classe ;

– Manque des matériels didactiques pour des enseignants et des élèves ;

– Manque des bancs et tables pour les élèves ;

– Manque de cantine scolaire ;

– Manque de latrines et forage d’eau potable ;

– Manque de tenue uniforme des élèves ;

– Etc.