Infrastructures :  les travaux d’entretien des avenues Maldom Bada Abbas, Général Doumro et Tacha Moussoro vont démarrer bientôt

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar a visité le lundi 15 novembre quelques voies publiques en état de dégradation. Il a instruit le démarrage des travaux d’entretien de trois avenues très dégradées au courant de cette semaine.

Trois axes ont été visités par le patron du département des Infrastructures et du Désenclavement notamment l’avenue Maldom Bada Abbas (ex avenue Nimery), l’avenue Général Doumro (communément appelé chari Laguna) et l’axe Tacha Moussoro jusqu’à la sortie Nord de N’Djaména. Ces différentes voies sont plus ou moins en état de dégradation avancée, ce qui cause d’énormes difficultés aux usagers.

Le chef de département des Infrastructures a fait le déplacement pour constater de visu, afin de remédier la situation. Suivant les orientations du président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, le ministre a donné des instructions pour que les travaux d’entretien de ces avenues commencent cette semaine (15-22 novembre).