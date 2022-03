Incident du CSP4 : voici les explications de la police

Une information faisant état de l’attaque du commissariat de sécurité publique No4 de N’Djamena par un haut gradé de l’armée a circulé ce vendredi. Voici ce que rapporte la police nationale.

La Police indique d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une attaque du commissariat par un général de l’armée et que l’individu mis en cause est bel et bien au CSP4.

Elle précise que l’individu interpellé a reçu une convocation non datée qui n’a pas fait l’objet de dépôt d’une plainte.

La police souligne que c’est une affaire purement civile car il s’agit de la vente par le propriétaire d’une boutique subdivisée en deux qu’il avait fait louer à deux individus. Lorsque le nouveau propriétaire a voulu prendre possession de sa propriété, l’un des locataires a demandé un délai de trois mois pour libérer la boutique.

Mais au bout des trois mois, le locataire a demandé un rajout afin de quitter à la fin de la période de ramadan. Ce que n’a pas voulu entendre l’acquéreur de la boutique. D’où la procédure enclenchée qui a abouti à l’incident de ce vendredi, détaille la police.