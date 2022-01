« Il ne faut pas que la France regarde l’Afrique avec les loupes du XXe siècle», Dr Masra Succès

Le leader des Transformateurs, Dr Masra Succès, invite les pays occidentaux et surtout la France à revoir sa politique en Afrique.

« Il est temps que la France revoie sa politique pratiquée dans un certain nombre de pays africains », lance Dr Masra Succès, lors de son passage, hier, à la télé France 24.

En effet, à la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT), le 20 avril 2021, à la suite du décès du président Deby, la France s’est empressée quelques heures après, dans un communiqué de presse, de prendre « acte » de ce que beaucoup d’acteurs politiques et de la société civile qualifient de « coup d’État ». La constitution suspendue par la junte prévoit dans de telles situations que le président de l’Assemblée nationale gère la transition et organise, par la suite, de nouvelles élections. Puisque le Sénat n’est pas encore mis sur place.

Bien que Dr Haroun Kabadi dit avoir renoncé au pouvoir pour des raisons de santé, son 6e vice-président d’alors, Rakhis Ahmat Saleh, avait dénoncé cette décision. Ayant des vice-présidents, Rakhis a estimé qu’il ne revenait pas à Kabadi de décider seul de se désister sans concerter ses adjoints.

Une semaine après l’annonce du CMT, des manifestations ont été réprimées dans le sang, notamment à N’Djaména. Une quinzaine de jeunes ont été tués. Depuis Paris, aux côtés du président de l’Union africaine (UA), Tshisekedi Antoine, Emmanuel Macron a appelé au calme et au dialogue. « Je ne suis pas pour un plan de succession. La France ne sera jamais aux côtés de ceux qui forment ce projet », tente de clarifier le président français.

Quelques jours plutôt, aux obsèques du président Deby, Macron avait réaffirmé d’une certaine manière son soutien à la junte. « La France ne laissera jamais personne menacer la stabilité et l’intégrité du Tchad ». Le message était clairement adressé aux rebelles du Front pour l’alternance et le changement au Tchad (FACT) qui verront leur position bombarder.

Cependant, au Mali, en Guinée, et au Burkina Faso, la France a condamné le coup de force des militaires. Une politique du deux poids, deux mesures de l’ancienne puissance coloniale que dénonce Dr Masra Succès. « L’ironie de l’histoire c’est que la plupart des pays dans lesquels on assiste à un recul démocratique à travers des coup d’États sont des pays d’influence française. Il ne faut pas que la France regarde l’Afrique avec les loupes du XXe siècle».

Selon lui, il est nécessaire pour la France de faire entendre raison à ceux qu’elle soutient. « Parce que derrière, les coups d’État électoraux sont la même chose que les coups d’État militaire. On ne peut pas être silencieux dans un cas et avoir de la voix dans l’autre et être entendu. Je demande aux partenaires de l’Afrique de choisir des trains qui sont portés, pilotés par les peuples plutôt que ceux portés parfois par des petits groupes ».