Human Right Watch et Amnesty International demandent aux autorités de libérer les manifestants du 14 mai

Les ONG internationales de défense des droits humains, Human Right Watch et Amnesty International, dans une déclaration commune, appellent les autorités à abandonner les charges retenues contre les manifestants du 14 mai dernier contre la politique française au Tchad et à respecter le droit de manifester pacifiquement.

A la suite de la marche pacifique organisée par Wakit-tamma, le 14 mai dernier, quelque six personnes ont été interpellées et placées sous mandat de dépôt. Après plusieurs appels des organisations de défense des droits de l’homme, les personnes interpellées ont été, malgré elles, déportées à la maison d’arrêt de Moussoro. Ce qui a inquiété les ONG internationale de défense des droits humains, Human Right Watch et Amnesty International.

“Les autorités tchadiennes doivent remettre immédiatement en liberté les six membres et sympathisants de Wakit-Tamma et abandonner toutes les charges retenues contre eux”, a appelé Samira Daoud, la directrice régionale d’Amnesty International. Pour elle, “plutôt que de rejeter la faute sur les organisateurs de la manifestation, les autorités devraient se souvenir qu’il leur incombe d’assurer la sécurité des citoyens et l’ordre public lors des manifestations, en recourant à la force de manière conforme aux principes régissant son utilisation”.

Il faut rappeler qu’après cette manifestation pacifique, quelques dégâts ont été causés par des jeunes sur les stations-service Total Énergies Marketing. Il a été reproché aux six personnes interpellées un “attroupement en vue de troubler l’ordre public, atteinte aux biens et agression physique”.

Les six détenus sont entre autres Gounoung Vaima Ganfaré, secrétaire général de l’Union des syndicats du Tchad (UST), Me Koudé Mbaïnaïssem, avocat au barreau du Tchad, Hissein Massar Hissein, ancien ministre et ancien conseiller à la Présidence de la République, Allamine Adoudou, ancien ambassadeur du Tchad en Égypte, Youssouf Korom, secrétaire général du Syndicat des commerçants fournisseurs tchadiens et Me Max Loalngar, avocat, porte-parole de Wakit Tamma. Leur audience est prévue pour le 6 juin 2022.

Pour les deux organisations, les dernières arrestations en date illustrent la difficulté pour la société civile et les groupes d’opposition d’exercer le droit de réunion pacifique au Tchad. “Depuis que les autorités militaires ont pris le pouvoir en avril 2021, elles n’ont cessé de réprimer l’opposition et les voix dissidentes, notamment en dispersant violemment des manifestations pacifiques”, indiquent-elles.