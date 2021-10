House of Africa lance la 1ère édition de la journée de la cybersécurité au Tchad

L’association panafricaine House of Africa a lancé la 1ère édition de la journée de la Cybersécurité au Tchad sous le thème “le Cyberespace tchadien”. Les travaux se déroulent à la bibliothèque nationales à N’Djamena.

Cette journée est un évènement national consacrée à la Cybersécurité qui vise à informer, à sensibiliser et à outiller les différents acteurs tchadiens du secteur numérique, les citoyens tchadiens, les jeunes, les entreprises et divers autres secteurs sur la question des enjeux que regorge, la lutte contre les Fakenews, etc.

Le Président de l’association panafricaine House of Africa Abdeldjalil souligne “qu’en effet le cyberespace est un espace ouvert, où se côtoie tout le monde. Il y a des criminels qui côtoient cet espace et qui peuvent être source d’insécurité pour les données personnelles et par ricochet aux internautes que nous sommes”.

” A cet effet, l’objectif de cette Journée de Cybersécurité est de former les différents acteurs présents à ces assises sur l’ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour réduire la vulnérabilité des systèmes informatiques contre les menaces accidentelles ou intentionnelles afin d’assurer l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données numériques. A cela s’ajoute la sensibilisation du grand public sur les risques et les menaces qu’engendrent l’écosystème de l’internet qui sont devenus aujourd’hui pour nous tous presqu’un quotidien” relève-t-il.

Le représentant du ministère des Postes et de l’Economie numérique, Clément Yonoudjoum dit que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, etc. font partie de notre environnement quotidien. “Le constat découle aussi du fait que la démultiplication accélérée de ces nouvelles connexions accroit les vulnérabilités et les possibilités de cyberattaques” a constaté Clément Yonoudjoum.

De même, l’interconnexion permanente des réseaux informatiques constitue un enjeu majeur de rationalisation du travail mais il reste que l’espace numérisé est de plus en plus le lieu de commission des agissements qui sont attentatoires aux intérêts des particuliers, des entreprises, ainsi qu’à ceux de l’État.