Hissein Brahim Taha installé dans ses fonctions de SG de l’Organisation de la Coopération Islamique

Le nouveau secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) Hissein Brahim Taha est installé dans ses fonctions ce mercredi 17 novembre 2021.

Dr Youssef Al-Othaimeen l’ancien SG de l’OCI a remis aujourd’hui les clés du secrétariat de l’Organisation au diplomate tchadien élu en novembre 2020.

Le chef de la transition, Mahamat Idriss Deby a souhaité pleine réussite à l’ancien ministre des Affaires Étrangères à travers un tweet.

Je voudrais souhaiter pleine réussite à notre compatriote Hissein Ibrahim Taha et son équipe qui sera installé, aujourd'hui 17 novembre 2021, dans ses éminentes fonctions de Secrétaire Général de l'OCI. Bon vent également à son prédécesseur, Dr. Yousef Alothaimeen. pic.twitter.com/N8GSAP0P57 — Mahamat Idriss Deby Itno (@GmahamatIdi) November 17, 2021

Le secrétaire général de l’OCI et son équipe siègeront à Djedda en Arabie Saoudite où se trouve le siège de l’institution.

L’Ambassadeur Hussein Ibrahim Taha avait été élu, en novembre 2020, lors de la 47ème Session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères des États membres de l’OCI, tenue à Niamey, Capitale de la République du Niger, en tant que représentant du Groupe africain, conformément à la répartition géographique tournante à la tête du Secrétariat Général de l’Organisation de la Coopération Islamique. Il a ainsi accédé aux fonctions de Secrétaire général de l’Organisation pour un mandat de cinq ans à compter du mois de novembre 2021.

L’Organisation de Coopération Islamique est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies, qui a l’adhésion de 57 États, répartis sur quatre continents. L’OCI est le porte-voix du monde musulman dont elle assure la sauvegarde et la protection de leurs intérêts dans l’esprit des zones économiques, sociologiques et politiques. L’OCI a des institutions, qui mettent en œuvre ses programmes. Ses sièges sociaux sont à Djeddah, Royaume de l’Arabie Saoudite.