Hafez Ghanem promet le renforcement du projet SWEDD afin de couvrir tout le Tchad

DÉVELOPPEMENT – Après une visite de terrain effectuée à Mani hier 23 janvier, le vice-président de la Banque mondiale pour la zone Afrique Hafez Ghanem a échangé avec les journalistes ce 24 janvier 2020 au siège de la Banque mondiale au Tchad.

Au cours des échanges avec la presse, le vice-président a exprimé un sentiment de satisfaction par rapport à sa visite effectuée à Mani, une sous-préfecture située à environ 90 kilomètres de la sortie Nord-ouest de N’Djamena.

À Mani, Hafez accompagnée du directeur général du ministère de l’Economie et de la Planification du développement est allé constater les réalisations du projet SWEDD, un projet financé par la Banque mondiale et qui lutte pour l’autonomisation de la femme.

Le vice-président de la Banque mondiale recevant un cadeau des femmes de Mani

Il a été accueilli par le secrétaire général du département de Haraze Al Biar et le sultan de Mani. Le vice-président de la zone Afrique de la Banque mondiale Hafez Ghanem a visité un champ d’oignon, initiative de l’association de développement des femmes de Mani appuyée par le projet SWEDD. Ensuite la délégation du vice-président de la Banque mondiale a eu droit à une séance de démonstration des femmes tractoristes et a fini sa visite dans les locaux du centre de santé de Mani.

Femmes plantant des pieds d’oignon à Mani

Lors de sa rencontre de restitution avec les journalistes, Hafez Ghanem a laissé entendre qu’il veillera à ce que le projet Swedd s’agrandisse afin de couvrir tout le Tchad.

Durant cette rencontre avec les journalistes, le président de la Banque mondiale a annoncé qu’il aura des rencontres ce 24 janvier, dans l’après-midi, avec le secteur privé et la société civile. Une rencontre qui lui permettra d’entendre tous les acteurs économiques au Tchad, afin de voir comment la Banque mondiale peut aider ou soutenir le Tchad.

Le projet SWEED autrement le projet d’Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel a été lancé en 2015 dans 7 pays du Sahel dont le Tchad avec le soutien de la Banque mondiale et d’autres institutions internationales. L’objectif global de cette initiative est d’accélérer la transition démographique, de déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. Avec pour bénéficiaires principales les femmes et les jeunes filles, le projet SWEED vise également à rendre celles-ci autonomes et de pouvoir prendre des décisions qui contribueront de façon durable au développement de leurs communautés.