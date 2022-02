Guinée-Bissau : le président Embalo rassure que la situation est sous contrôle

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo vient de twitter. “Je vais bien Alhamdoulilah. La situation est sous contrôle gouvernemental”, écrit-il.

Le président remercie la population de la Guinée Bissau et toutes les personnes au-delà de son pays qui se sont inquiétées pour lui et son gouvernement. “Vive la République et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau”, réconforte.

Il faut rappeler que cet après-midi, des tirs nourris ont été entendus autour du palais du gouvernement où le président était en conseil des ministres avec son gouvernement. Certaines sources font état de trois morts, des blessés et arrestations.