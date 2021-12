Guéra : Un litige foncier a failli dégénérer en conflit intercommunautaire dans le département d’Abtouyour

Un conflit intercommunautaire allait se produire dans le département d’Abtouyour dans le Guéra, n’eut été l’intervention du gouverneur Sougour Mahamat Galma.

L’objectif de cette descente est de résoudre un problème foncier entre deux communautés notamment dans le canton kenga et dans le canton Djokhor Guéra. Cette promptitude du gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma a permis d’étouffer dans l’œuf le conflit humain qui allait se produire.

Accompagné des autorités militaires, le premier responsable de la province, a réussi à calmer les esprits des uns et des autres avant de ramener les parties à la raison et à la négociation.

Il a exhorté les élus locaux et les chefs traditionnels à apporter leurs contributions, celles d’aider les autorités de la province à parfaire l’unité nationale et la cohésion sociale tant voulues et recherchées par le Conseil militaire de transition.

Le gouverneur d’ajouter qu’il aimerait voir dans l’avenir le département d’Abtouyour vivre dans la paix, dans l’amour, la quiétude et le dialogue.

“Désormais, toute personne qui tentera de semer la division, la haine, dans ces cantons sera sévèrement punie”, avertit-il.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant au Guéra