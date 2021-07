Guéra : passation de commandement entre le gouverneur sortant Dago Yacoub et son successeur entrant Sougour Mahamat Galma

Il s’est tenu ce lundi 5 juillet 2021 à la place de l’indépendance de Mongo la cérémonie de passation de service entre le gouverneur sortant de la province du Guéra Dago Yacoub et l’entrant Sougour Mahamat Galma. C’était en présence du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation Mahamat Béchir Cherif, des autorités administratives civiles et militaires ainsi que des habitants sortis nombreux pour la circonstance.

Nommé Par Décret N°087/PCMT/PMT/MATD/2021 du 24 juin 2021, le gouverneur Sougour Mahamat Galma a pris officiellement fonction ce lundi 5 juillet 2021. Il remplace Dago Yacoub, appelé à d’autres fonctions. Ce dernier a salué la prise en main du pays par le Conseil militaire de transition, ce qui a permis d’assurer la continuité de L’Etat. “La Province du Guera que j’ai l’honneur de diriger depuis bientôt un an, poursuit à merveille sa marche, nonobstant quelques difficultés inhérentes à toutes activités humaines”, relève Dago Yacoub.

Sur le plan administratif, il assure que toutes les unités administratives sont fonctionnelles. “Sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité font preuve de professionnalisme et de sacrifice pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Néanmoins, nous déplorons au cours de ce dernier mois une recrudescence d’actes de braquage dont la maitrise nécessite des actions concertées avec les provinces voisines”, poursuit-il.

Dans le domaine économique, Dago Yacoub estime que la campagne agricole 2020 – 2021 a été favorable dans l’ensemble malgré le retard pluviométrique et les effets pervers de la pandémie à coronavirus. “La situation alimentaire est acceptable dans l’ensemble de la province, même si une partie du département de Mangalmé nécessite une assistance alimentaire pendant la période de soudure en cours”, note-t-il.

Sur le plan socio-éducatif, la situation sanitaire est relativement calme. La surveillance épidémiologique requiert une attention particulière en cette période hivernale souvent caractérisée par la flambée de paludisme et des maladies diarrhéiques, conseille le gouverneur sortant à son successeur, se satisfaisant au passage que la situation de la pandémie à coronavirus est sous contrôle car aucun cas n’est notifié depuis quelques mois. Il convient de relever pour s’en féliciter, ajoute Dago Yacoub que parmi les quatorze projets promis par le Feu Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO lors de sa tournée du 08 au 09 décembre 2020 cinq (5) sont en cours d’exécution, et les travaux avancent relativement bien. Il s’agit de la construction de 50 villas de logements sociaux dont 30 à Mongo et 20 à Bitkine, la Centrale Electrique Mixte de 5 MW, la villa présidentielle, le Lycée Scientifique et l’adduction d’eau potable munie d’un château de 600 m.

Le Ministre de l’Administration du territoire, Mahamat Béchir cherif dans son discours, a remercié le gouverneur sortant pour son abnégation à la tête de la province et a exhorté son successeur d’en faire autant pour la bonne marche de l’administration provinciale.

Pour le nouveau gouverneur Sougour Mahamat Galma, c’est une opportunité pour lui de conduire la province du Guéra. Il remercie le président du CMT pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête de la province du Guéra. Il promet accomplir son travail avec loyauté.

Notons enfin que c’est par un défilé des différents corps des forces de défense et de sécurité que la cérémonie a pris fin.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo