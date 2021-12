Guéra: ouverture d’un pré-forum des jeunes à Mongo

Le gouverneur de la province du Guéra Sougour Mahamat Galma a ouvert ce matin a l’université Polytechnique de Mongo Le pré-forum des jeunes.

Ce pré-forum en prélude du forum national de la jeunesse qui se déroulera à Ndjaména dans les jours à venir a pour objectif de ressortir les goulets d’étranaglement qui handicapent l’épanouissement des jeunes et aussi surtout de ressortir des résolutions et suggestions qui seront présentées lors du forum national afin de contribuer au développement socio-économique du pays.

Ils sont une centaine de jeunes issue des associations des jeunes venus des cinq départements du Guéra qui prennent part à ce pré-forum qui durera deux jours.

Dans son mot de bienvenue le délégué provincial de la jeunesse et sport Moussa Djaffi a souhaité la cordiale bienvenue aux jeunes et salue la forte mobilisation des jeunes qui montre à suffisance l’intérêt qu’ils accordent à cette assise d’envergure nationale. Il demande aux jeunes d’être attentifs et participatifs pour atteindre objectifs cités ci-haut.

Sougour Mahamat Galma, Gouverneur de la province du Guéra dans son mot de circonstance a laissé entendre: «Votre gigantesque mobilisation à cette assise démontre à suffisance votre prise de conscience des responsabilités qui vous incombent dans la construction de notre cher et beau pays le Tchad“



Pour le gouverneur, c’est aussi l’ultime occasion de faire savoir aux jeunes l’engagement des plus Hautes Autorités du pays, à leur téte le Général d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat qui se sacrifie pour le bien-être des jeunes tchadiens en général, et ceux de la Province du Guera en particulier.



“Cette préoccupation majeure du Président de la Republique corrobore judicieusement avec l’appel du feu Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO (Paix à son âme), qui interpellait les jeunes en ces termes « Nous avons besoin d’une jeunesse qui ose et qui a de l’audace, d’une jeunesse mature, responsable et consciente des efforts consentis par les plus hautes autorités du pays, d’une jeunesse consciente des grands défis du progrès et du développement de leurs provinces respectives, ainsi que du Tchad en général »”; a-t-il souligné

Enfin Il a demandé aux jeunes de donner le meilleur d’eux-mêmes durant ce pré-forum afin que les travaux débouchent sur des résultats probants qui permettraient au Gouvernement, au moment venu, d’intégrer les légitimes préoccupations dans la politique de développement.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant à Mongo