Guéra : les organisations des éleveurs et des agriculteurs sensibilisent pour la cohabitation pacifique

la Fédération provinciale des éleveurs et l’Union des associations agro- pastorales du Guéra ont organisé une campagne de sensibilisation ce vendredi 18 Février à N’Djamena Loye, un village situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Mongo.

Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités notamment le Secrétaire Général du département du Guéra, Abba Djiddi, le chef de canton Dadjo centre, Daoud Moussa lbedou, le Secrétaire Général de la Fédération provinciale des éleveurs du Guéra, Brahim Mahamat Zene et le président de l’Union des associations agro-pastorales, Mahamat Soumaïne.

Ces autorités se sont relayées pour passer le message de la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et éleveurs, la protection de l’environnement, la scolarisation des enfants et le vivre ensemble.

En effet, la Fédération provinciale des éleveurs du Guéra et l’Union des Associations agro-pastorales du Guéra œuvrent toutes les deux, activement depuis des années pour la paix sociale et la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs dans la province du Guéra.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo