Guéra : les forces vives réunies pour le pré-dialogue national inclusif à Mongo

Les travaux du pré-dialogue national inclusif ont été lancés ce 1er novembre à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra.

C’est l’amphithéâtre de l’université polytechnique de Mongo qui a servi de base à cette circonstance.

C’est le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, représentant le gouverneur, qui a ouvert cette session regroupant ainsi toutes les couches socio-professionnelles de la province.

Organisé en prélude du dialogue national inclusif, le pré-forum vise à consulter les forces vives nationales à l’intérieur et à l’extérieur du pays en vue de recueillir leurs attentes et propositions. ​Les forces vives de la province du guéra prennent part aux assises. Ces assises seront marquées par des travaux de concertation.

Elles ont lieu en présence notamment des personnes ressources de la province, organisations de la société civile et des délégations départementales.

Le chef de mission NOUBATERSSEM JONATHAN BOGUYANAN a, dans son allocution, expliqué que l’objectif de ce pré-dialogue est de donner l’opportunité aux différentes couches socioprofessionnelles d’extérioriser leurs points de vue sur diverses thématiques.

Dans son propos, il a précisé que leur mission consiste donc à écouter et rapporter les attentes et préoccupations sur les sujets contenus dans les cinq thématiques suivantes qui émanent des termes de référence du CODNI : paix, cohésion sociale et réconciliation nationale; forme de l’Etat, constitution, réformes institutionnelles et processus électoral; et les droits et libertés fondamentales; politiques publiques sectorielles et enfin les questions sociétales.

Et d’ajouter que “vous serez aussi fondés à intervenir sur toute autre question d’intérêt national ne faisant pas partie des thématiques”. A-t-il dit.

Il a invité par la suite les participants à débattre de manière franche et sans réserve, afin de décortiquer les divers problèmes qui permettront d’offrir un avenir meilleur à la province du Guéra.

Dans son mot de lancement, le secrétaire général de la province du Guéra Djerambeté Dingamyo a fait savoir que la Province du Guéra ne saurait se mettre en marge de ce rendez-vous historique. Il félicite la présence à cette assise des délégués de tous les départements issus des différentes sensibilités de la société.

Le secrétaire général invite donc les participants à saisir cette perche pour apporter leur pierre à la construction de ce cher et beau pays par une participation active aux débats qui seront menés sur la base des thématiques qui seront présentées bientôt. “Que chaque participant s’exprime librement et objectivement en respectant les opinions de uns et des autres afin que la résultante de nos packages débouchent sur des recommandations pertinentes pour l’édification du Tchad nouveau”, a-t-il conclu.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant à Mongo