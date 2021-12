Politique: le secrétaire général 1er adjoint du MPS en mission de travail à Mongo

Une mission du bureau exécutif national du Mouvement patriotique du Salut (MPS) conduite par Dago Yacoub séjourne à Mongo, province du Guéra.

L’objectif de la mission est de s’enquérir de la situation actuelle du bureau provincial de Mongo durant cette période de la transition et de recueillir les doléances des militants.

La rencontre a commencé par une minute observée en mémoire du défunt président-fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, assassiné en avril 2021. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général provincial du MPS du Guéra, Tatoumlé Dogo, a remercié les militants pour les sacrifices consentis pour tenir le flambeau du parti toujours haut, après la mort du président-fondateur.

Dans leurs doléances, les militants du MPS du Guéra ont invité les autorités de la transition à finaliser les projets entamés dans leur province sous le feu président Déby. Il s’agit notamment du château d’eau, de la villa présidentielle, de l’installation de l’énergie solaire, le chantier du lycée scientifique. Les questions du chômage des jeunes et leur intégration à la Fonction publique sont aussi énumérées.

Pour le secrétaire général 1er adjoint du MPS Dago Yacoub, ces doléances seront transmises aux autorités compétentes pour l’accélération des processus en cours. Il a dans son allocution souligné que le parti MPS est là et demeure toujours présent dans l’esprit de ses militants. “Certains militants ont jeté le bâton parce que feu Idriss Deby Itno n’est plus. Je m’en vais vous dire que le MPS est bel et bien présent et nous travaillons chaque jour pour lui redonner le souffle qu’il mérite “, a-t-il déclaré