Guéra : le chef de canton Migami intronisé

Le chef de canton Migami Hamza Ahmat Maharep est intronisé ce samedi à Baro dans le département du Guéra. Cette Intronisation fait suite au décret N04 du 10 janvier 2019 le nommant chef de canton Migami.

Cette Cérémonie d’intronisation a vu la présence des autorités administratives notamment le Secrétaire Général à la Présidence de la République Moussa Khadam, du Gouverneur de la province du Guéra Sougour Mahamat Galma, des chefs de canton, des autorités religieuses et coutumières ainsi que d’autres personnalités éminentes de la province et ceux venues des autres contrées du pays et d’une foule immense.

Géographiquement, Baro est situé entre le 19.00 ° de longitude Nord et le 12.10 ° de latitude Est, le canton Migami se trouve dans la province du Guéra, plus précisément dans le Département du Guéra et dans la Sous- Préfecture de Baro. Le canton Migami qui a comme chef-lieu Baro est situé à L’Est de Mongo à environ 52 km. Il est à noter que le canton Migami constitue à lui seul le ressort territorial de la sous-préfecture de Baro.

Il est limité au Nord et au Nord-Ouest par le canton Dadjo I, au Sud et au Sud-Ouest par le canton Bidio, à l’Est et au Sud-Est par le canton Dadjo II.

Il est constitué de 50 villages et couvre une superficie d’environ 1216 km². avec une population de 32268 habitants (recensement générale de la population du Tchad de 1993).

S’agissant de relief, le canton Migami est très accidenté avec plusieurs chaînes montagneuses dont la Chaine Aboutelfane « la montagne bête en langue arabe local», le pic du mont Guedi et bien d’autres chaînons, faisant du canton une zone avec un potentiel environnemental et touristique très important.

Habité depuis des siècles, le canton Migami est composé d’une mosaïque d’ethnies dont les autochtones sont les Migami. Selon les vieillards rencontrés, les Migami seraient venus de l’Est et plus précisément du Yemen.

Cependant depuis sa création officielle, la succession des chefs à la tête du canton se présente comme suit : le premier chef de canton fut : Kadam Ali qui a régné de 1923 à 1941 ; Le deuxième chef de canton fut : Maharep Madallal qui a régné de 1941 à 1968 ; Le troisième chef de canton fut : Karifène Aboni qui a régné de 1968 à 1974 ; Le quatrième est le chef de canton ; sa majesté Ahmat Maharep, intronisé en 1974 et l’actuel est le chef de canton Hamza Ahmat Maharep intronisé ce 18 décembre 2021.

Les Migami sont subdivisés en plusieurs lignées familiales très soudées par des liens de filiation parce que tous sont issus d’un même arrière-grand-père. Nous pouvons citer les lignées familiales suivantes :

Les Gappés, Les Tomondjés, les Douboutés, les Mabargués, les Gamiés, les Dogangués, les Monangués, les Ngnobé, les Zargués, les Gnalés, les Djalbés , Les Tirpés, Les Ntilimtés, Les Badayés, Les Dodorwé, Les Bougouroumés, Les Douramés, les Monokoumés, etc.

Compte tenu des liens de filiation existant entre elles ; on peut rencontrer deux, trois voir plus de ces grandes familles qui constituent les Migami dans un même village. Le chef lieu du Canton Migami est Baro qui signifie « lieu de sang » en langue Migama.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant au Guéra